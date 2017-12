Técnico paga aposta com jogadores e concede coletiva só de toalha

Se no mesmo dia aconteceu a maior e mais organizada festa anual do futebol mundial, com a final da Liga dos Campeões, entre Real Madrid e Juventus, em Cardiff, o futebol sul-americano deu mais uma prova de sua peculiaridade.

O uruguaio Felipe de la Riva, técnico do Villa Dálmine, que disputa a segunda divisão argentina, concedeu uma entrevista coletiva usando apenas uma toalha, após a vitória por 2 a 0 sobre o Atlético Paraná.

"Quero pedir desculpas ao público que está assistindo, mas tenho que cumprir uma promessa que fiz ao elenco. Não quero faltar com o respeito, nem nada, mas tenho que cumprir", declarou o treinador, como citado pelo jornal espanhol Sport.

Depois do time passar duas rodadas sem vencer, quando perdeu por 1 a 0 para o Sporting Estudiantes e empatou em 1 a 1 com o Douglas Haig, Da La Riva prometeu aos jogadores que, caso vencessem a próxima partida, daria coletiva somente de toalha.

Apesar da vitória, o Villa Dálmine ainda é o 20º colocado da Primeira B Nacional, com 36 pontos em 35 rodadas, sendo o primeiro na zona de rebaixamento.

¡SE SACÓ TODO! Felipe De La Riva prometió que si su equipo, Villa Dálmine, le ganaba a At. Paraná, daba la conferencia de prensa desnudo. pic.twitter.com/cSZ4hh6aCw — Alma de Ascenso (@AlmadeAscenso) 3 de junho de 2017