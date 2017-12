Técnico 'sensação' da última Copa é flagrado agredindo a filha; assista

Quem acompanhou a última Copa do Mundo, certamente se lembra de Jorge Luis Pinto, técnico colombiano que fez grande sucesso no comando da seleção da Costa Rica, que chegou até as quartas de final no Mundial disptuado no Brasil. Agora, porém, o treinador virou notícia por um motivo bem menos digno. Ele foi flagrado agredindo sua filha depois de uma discussão familiar.

Tudo aconteceu porque Verônica estava ameaçando Andrés Villamizar, seu ex-marido, com uma faca e, segundo o próprio, tudo começou quando a sua ex-mulher ligou para seu escritório de trabalho dizendo que iria maltratar o filho pequeno que tiveram quando ainda eram casados: "Ela começou a me atacar com uma faca e seu pai impediu. Cheguei à casa deles com a polícia da Criança e do Adolescente para evitar qualquer coisa. Ela estava muito irritada e tentou me atingir, por isso Jorge Luis Pinto teve que agredi-la", comentou Villamizar, à imprensa colombiana.

Tudo isso ganhou grande repercussão porque foi registrado em um vídeo que mostra a discussão entre Pinto e sua filha, com gritos e até mesmo alguns golpes desferidos por ele contra ela.

De acordo com a imprensa colombiana, tanto Villamizar quanto Verônica prestaram queixa na polícia por conta de toda confusão. O ex-marido da moça disse que nunca encostou um dedo nela, e só ficou preocupado com o estado de saúde de seu filho, por isso chamou as autoridades para acompanharem a ocorrência.