Técnico venezuelano relata 'visitas femininas' ao hotel, 'mas não houve tentações'

Ainda que não tenha tido qualquer interferência direta em vagas à Copa do Mundo, a grande surpresa da 18ª e última rodada das Eliminatórias sul-americanas foi a vitória por 1 a 0 da Venezuela sobre o Paraguai, em Assunção.

Na entrevista coletiva, o treinador da seleção venezuelana, Rafael Dudamel, afirmou que, antes da partida, seus jogadores receberam "telefonemas estranhos e chamadas perigosas" no hotel, dando a entender que se tratavam de tentativas de suborno. Além disso, diversas mulheres teriam ido ao local onde os venezuelanos estavam hospedados, oferecendo sexo aos jogadores.

"Creio que escolheram bem as mulheres. Não sei quem as mandou, mas felizmente não houve tentações e, como consequência disso, conseguimos os três pontos com personalidade", afirmou Dudamel, como citado pelo jornal argentino Clarín.

Para ele, os jogadores e a comissão técnica deu "uma demonstração de dignidade, lealdade, profissionalismo. Muitos telefonemas estranhos, chamadas perigosas. Não vou especificar".

Ainda na entrevista, Dudamel exaltou sua defesa, dizendo que os paraguaios "poderiam passar dois dias seguidos em nossa área e não iriam fazer um gol". / COM INFORMAÇÕES DA AFP