Temendo pela segurança, time se recusa a entrar em campo e toma W.O.

O Dínamo Kiev foi punido com uma derrota por 3 a 0 e W.O. por ter se negado a disputar uma partida pelo Campeonato Ucraniano em Mariupol, na região de Donetsk, palco desde 2014 de um conflito entre o Exército nacional e os separatistas pró-Rússia.

O clube decidiu não se apresentar para o jogo previsto para 27 de agosto, alegando que as forças de segurança não apresentassem garantias por escrito para a viagem a Mariupol, porto controlado por Kiev, mas rodeado de territórios sob domínio insurgente.

A diretoria da equipe de Kiev propôs que a partida fosse adiada ou disputada em outra cidade, mas nenhuma das propostas foi aceita. Com a decisão da federação, o Dínamo caiu para o segundo lugar do Ucraniano, com 19 pontos, dois a menos que o novo líder, o Shakhtar Donetsk.