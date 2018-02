Temporal no Rio provoca queda de torres de iluminação na Ilha do Urubu

As fortes chuvas que atingiu o Rio de Janeiro na madrugada desta quarta para quinta-feira provocaram a queda de duas torres de iluminação do estádio Ilha do Urubu. O estrago no estádio utilizado pelo Flamengo só não foi maior pelo fato da queda não ter ocorrido sobre as arquibancadas.

A próxima partida que o time carioca vai jogar no local é contra o River Plate, no dia 28 deste mês, pela Libertadores. Em nota oficial, o clube disse que o acidente não deixou feridos e funcionários estão no estádio localizado na Ilha do Governador para avaliar a situação das torres dos setores norte/oeste e sul/oeste.

Os fortes temporais deixaram ruas alagadas, árvores caídas, problemas no transporte público e regiões sem energia elétrica. As regiões oeste e norte foram as mais atingidas. Pelo menos três pessoas morreram.

A tempestade também fez estrago na Ilha do Urubu.. pic.twitter.com/M6N3zk1BAx — Gabriel Figueiredo (@gabrieelcrf) 15 de fevereiro de 2018

Confira a nota divulgada pelo Flamengo:

O Clube de Regatas do Flamengo informa que duas torres de iluminação do estádio Ilha do Urubu caíram na madrugada desta quinta-feira, em função das fortes chuvas e ventos que atingiram a cidade do Rio de Janeiro. As torres estavam localizadas entre as arquibancadas dos setores Oeste e Norte e Oeste e Sul. Não houve feridos no incidente e equipes do Flamengo estão no local para avaliar a situação. Ao longo do dia atualizaremos as informações.