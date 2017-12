Tentando 'mudar o mundo', meia do United decide doar parte do salário para ONG

O espanhol Juan Mata deu uma grande mostra do quanto se importa com a população carente do mundo. Através de um texto publicado no Players Tribune, o jogador do Manchester United garantiu que passará a doar uma parte de seu salário para uma instituição de caridade ligada ao futebol. Para ele, isso pode servir como um exemplo para seus colegas de profissão.

"Começando hoje, estou disponibilizando 1% do seu salário para a Common Goal, fundo coletivo gerenciado pela premiada ONG streetfootballworld, que apoia caridades ligadas ao futebol pelo mundo. É um pequeno gesto que, se compartilhado, pode mudar o mundo", disse ele, empolgado com a própria iniciativa.

"O foco de agora está em contribuições de jogadores, mas a meta a longo prazo é destravar 1% da renda de toda a indústria do futebol para instituições caridosas que fortalecem suas comunidades por meio do esporte", completou, lembrando o tanto de dinheiro que o futebol movimenta ao redor do mundo.