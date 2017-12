Teo marca pelo Rosario contra o Boca, homenageia o River e acaba expulso

Teo Gutiérrez causou polêmica no domingo. Ex-jogador do River Plate, da Argentina, o atacante do Rosario Central comemorou um gol diante do Boca Juniors, no empate por 1 a 1, com um gesto que lembra a faixa da camisa do River. A atitude gerou uma grande confusão, que resultou em sua expulsão, assim como a de Centurión.

Ao deixar o gramado, o colombiano ainda foi flagrado comemorando e repetindo o gesto. O resultado colocou o Boca na terceira posição do Campeonato Argentino com 19 pontos. O Rosario, por sua vez, ocupa o 17º lugar com 11 pontos.