Na 3ª divisão alemã, goleiro marca golaço e salva time no último minuto

Um goleiro tentar ajudar o time no desespero do último minuto da partida é algo comum no futebol, mas não é tão fácil garantir o gol contra o adversário. No empate em 1 a 1 entre Halleschen e Erfurt, válido pela terceira divisão do Campeonato Alemão, neste sábado, 21, o improvável aconteceu.

Tom Müller, goleiro do Halleschen, abandonou a própria meta e foi ajudar a equipe no último lance da partida. Para a surpresa de todos, o jogador conseguiu aproveitar o lance e mandar a bola para o fundo das redes.

Veja o vídeo: