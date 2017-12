Tevez detona Riquelme: 'Gosta de diminuir os jogadores do Boca'

O atacante Carlitos Tevez deixou o Boca Juniors no fim do ano passado. Porém, parece que nem todo mundo "aceitou" o atleta deixar seu clube do coração para ganhar milhões na China. Riquelme, outro ídolo do time, é um deles. Recentemente, o ex-camisa 10 deixou claro que tomaria decisão diferente da do compatriota. E, nesta quinta-feira, recebeu uma resposta.

"É fácil falar de fora. O Riquelme quando teve que sair do Boca, ele foi", disparou, em entrevista ao canal TyC Sports. "Riquelme sempre diminui os jogadores do Boca. Ele só fala da equipe quando ela está mal ou quando o River está bem. Riquelme era um ídolo dentro de campo, mas fora dele deixa muito a desejar".

Segundo Tevez, que além do Boca fez carreira vitoriosa na Europa, jogando em clubes como Manchester United, Manchester City e Juventus, o que fez ele ir para a China não foi apenas o dinheiro, mas sim a "impotência" de ajudar o time argentino. "Quando chegou a oferta (da China), minha primeira reação foi dizer 'não'. A decisão final eu tomei depois do último jogo (contra o Colón, em dezembro). Percebi que não tinha forças para continuar e que daquele jeito estaria fazendo mal ao Boca", explicou. "Foi uma decisão muito dura para mim também. Minha filha me pediu chorando para que eu continuasse no Boca", finalizou o atacante.