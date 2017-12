Tevez faz golaço e vira clássico contra o River no Monumental de Nuñez

Neste domingo, River Plate e Boca Juniors fizeram mais um "Superclásico" pelo Campeonato Argentino, no Monumental de Nuñez. Os xeneizes venceram por 4 a 2, e Carlos Tevez provou mais uma vez que tem estrela contra os Millonarios, principalmente quando joga na casa do grande rival.

Depois de marcar o gol que empatou a partida em 2 a 2, o camisa 10 acertou a bola na gaveta para devolver a liderança ao Boca. Centurión, ex-São Paulo, sacramentou a vitória boquense na casa do River.

Os visitantes tinham aberto o placar com Walter Bou, e o River conseguiu a primeira virada do jogo ainda no primeiro tempo, com Sebastian Driussi e Lucas Alario.