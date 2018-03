Tévez rebate boato de que teria se machucado em presídio: 'Não sou tão burro'

O jogador Carlos Tévez concedeu uma entrevista à emissora TyC Sports em que comenta as informações publicadas pelo jornal Clarín, dias atrás, de que ele teria se lesionado durante uma "pelada" no complexo prisional de Bouwer, em Córdoba, onde está preso seu irmão Juan Alberto Martínez.

O jogador acusa o jornal de mentir e afirma que se machucou na academia. "Me machuquei na academia. Não sou tão burro de me expor indo para uma prisão ou jogando golfe. Me cansa que falem tantas bobagens de mim e ter que ficar desmentindo alguma coisa todo dia.”

De acordo com Tévez, ele sentiu dores na panturrilha na quarta-feira. "No aquecimento, o músculo estava duro e decidir não arriscar. Na quinta e na sexta estive com massagista. Como nada disso melhorava, revolvemos estudar o que era. No sábado, eu estava livre, mas disseram que fui a uma prisão com Ramón Ábila."

Na notícia publicada pelo Clarín, o jogador do Boca Juniors estava acompanhado do atleta do Huracán na visita ao irmão preso. Na cadeia, a partida de aproximadamente 20 minutos foi intensa e fez com que os jogadores se machucassem.

Ainda sem saber se poderá contar com Tevez, o Boca Juniors enfrentará o Palmeiras no dia 11, pelo Grupo 8 da Libertadores no Allianz Parque. As equipes voltam a se enfrentar no dia 25, em Buenos Aires.