Tévez revela que comprou 10 casas para familiares com salário do Corinthians

Tévez sempre foi conhecido pela sua relação com a Argentina. Mas em 2005, ao desembarcar no Brasil, Carlitos também teve uma mudança salarial. O então camisa 10 corinthiano passou a ganhar 208 mil reais mensais.

De volta ao seu clube de infância, o argentino revela o que fez com o aumento salarial que teve ao trocar o Boca pelo time Alvinegro. "Comprei dez casas para dar aos meus tios e tias em Forte Apache (bairro de Buenos Aires onde o craque nasceu)", contou em entrevista para a CNN.

Carlitos fala com emoção do dia em que pediu para o pai, que é mestre de obras, as comprar e pintar. Sem desconfiarem de nada o atacante chamou toda a família para um churrasco e distribuiu as chaves.

Tévez ficou pouco mais de um ano no Corinthians. Foram 76 jogos e 46 gols marcados, além do título do Campeonato Brasileiro de 2005. Em setembro de 2006 o jogador foi para o inglês West Ham