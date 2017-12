Thiago Silva impediu troca de socos entre Neymar e Cavani, segundo jornal

A vitória por 2 a 0 do Paris Saint-Germain sobre o Lyon, neste domingo, foi ofuscada pelos desentendimentos entre Neymar e Cavani, nas cobranças de uma falta e um pênalti. E o clima parece que ficou ainda mais quente no vestiário, após o jogo, quando o zagueiro Thiago Silva teve que separar os dois para não haver um confronto físico.

A informação foi publicada pelo jornal L'Equipe, que revela que Cavani procurou Neymar para dizer que não gostou da atitude do brasileiro, que não se sentiu intimidado e, em tom de discussão, tentou partir para as vias de fato, o que obrigou o zagueiro, capitão da equipe, a separá-los.

L'altercation entre Edinson Cavani et Neymar dans le vestiaire parisien à l'issue du match PSG-Lyon est à la Une de L'ÉQUIPE ce mardi. pic.twitter.com/Qai6PJmrNV — L'ÉQUIPE (@lequipe) 18 de setembro de 2017

Neymar e Cavani passaram pela zona mista sem falar com os jornalistas. O uruguaio, inclusive, saiu do estádio apenas 20 minutos após o apito final. O assunto foi tema de todas as entrevistas dos atletas do PSG após o jogo, mas o discurso de que não há má relação entre os dois foi unânime.