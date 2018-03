T.Silva nega revanche e acha que é o 'momento exato' de enfrentar a Alemanha

O capitão do Brasil na última edição da Copa do Mundo, Thiago Silva não esteve presente na histórica derrota da seleção por 7 a 1. No entanto, o zagueiro vai estar a disposição do técnico Tite para o amistoso contra a Alemanha no próximo dia 27, em Berlim. Questionado sobre a possível revanche, Thiago diz que esse é o momento ideal para esse duelo.

+ Com direito a dancinha de Messi, Barcelona vence e internet vai à loucura

+ Cristiano Ronaldo afirma em vídeo: 'Ninguém vai se comparar comigo'

+ Balotelli detona PSG: 'Dinheiro permite comprar bons jogadores, não um time'

"Eu acho que é o momento exato de enfrentar essa equipe da Alemanha, que vem muito bem depois do Mundial", afirmou o jogador do PSG após a vitória deste domingo por 2 a 1 sobre o Nice, com gols de Dí Maria e Daniel Alves.

No entanto, o zagueiro reforçou a importância de manter a cabeça no lugar. "Quando você trata de revanche, você já entra com outra mentalidade. É claro que ninguém quer perder, mas de repente você entra com um pouco de cabeça quente e pode fazer uma besteira dentro de campo", analisou.

Apesar de figurar na reserva no time que Tite vem levando a campo, Thiago Silva também comentou o bom ambiente da seleção e falou dos sentimento após a convocação. "A ansiedade faz parte da vida, principalmente se tratando de seleção brasileira. É um ambiente que às vezes faz falta. E sempre que estamos juntos procuramos (encarar) como se fosse um dos últimos dias", relembra.

Com a vitória deste domingo o Paris Saint-Germain ficou mais próximo de conquistar o título do Campeonato Francês, mantendo 17 pontos de vantagem para o vice-líder Mônaco, que tem um jogo a menos.