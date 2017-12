Thomas Muller tenta enganar imprensa e usa passaporte como celular

O próprio Thomas Muller já admitiu que a temporada 2016/17 não tem sido das melhores para ele. Em meio à má fase, o jogador é perseguido por rumores sobre uma possível saída do Bayern de Munique. E para evitar questionamentos e pressão, o atacante alemão tentou enganar a imprensa no desembarque do clube bávaro, na manhã desta quinta-feira, em Munique.

Muller apareceu no saguão com um objeto colado ao rosto, o que sugeria que ele estava falando ao telefone. No entanto, à medida que o jogador se aproximava dos repórteres, não foi difícil perceber que na verdade ele estava segurando seu passaporte. Assim que perceberam o trote, alguns profissionais até o perseguiram por alguns instantes, mas Muller não respondeu a nenhuma pergunta.

Depois de um período de treinamento em Dubai, nos Emirados Árabes, o Bayern de Munique retornará à ativa no dia 20 de janeiro, contra o Freiburg, fora da casa. O clube da Allianz Arena lideram a Bundesliga, com 39 pontos, três à frente do RB Leipzig.