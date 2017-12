Time alemão convida Obama para jogo após saber de 'torcida' do ex-presidente

O Darmstadt faz uma campanha péssima no atual Campeonato Alemão, com apenas 12 pontos em 20 jogos, segurando a lanterna da competição. Porém, eles podem ganhar um torcedor de peso na luta apra se manter na elite. Isso porque eles convidaram o ex-presidente americano Barack Obama para assistir a uma partida após descobrir que ele é seguidor do clube no Twitter. O convite foi feito em um vídeo gravado pelo atacante americano Terrence Boyd, contratado pelo clube no início deste ano.

Dear @BarackObama, since we are apparently already the only European soccer club you follow on Twitter: See you at our stadium? #sv98 pic.twitter.com/iThQpILKTF — SV Darmstadt 98 (@sv98) 15 de fevereiro de 2017

"Querido Barack Obama. Soubemos que somos o único clube europeu que você segue no Twitter. Para nós, o Darmstadt 98, naturalmente é uma grande honra. Como agora você tem um pouco mais de tempo, queremos convidá-lo para uma partida como mandantes", disse Boyd na mensagem. O jogador também mostrou uma camisa da equipe com o número 98 – em referência à data de fundação do clube, 1898 – e com o nome de Obama nas costas.

Não se sabe ao certo como Obama se tornou seguidor do Darmstadt 98 no Twitter, mas o site da Bundesliga supõe que pode ter algo a ver com o surpreendente triunfo da equipe por 2 a 1 sobre o Borussia Dortmund na última rodada, partida na qual Boyd marcou o gol da vitória.

Que Obama é fã de esportes, a gente sabe, já que ele sempre acompanha jogos da NBA, mas será que agora o ex-presidente vai virar também um fanático por futebol?