Time argentino adota treinamento 'de guerra' para seus goleiros

Se depender das táticas adotadas no treino de seus goleiros, vai ser difícil o Dock Sud, equipe da quarta divisão da Argentina, levar um gol. O clube implementou táticas "militares" para o treinamento dos seus goleiros.

Entre elas, atividades que incluem defender bolas em faltas com barreiras de fogo, para que as chamas e a fumaça confundam o goleiro o máximo possível. Outra das "maluquices" é realizar defesas com o goleiro amarrado de cabeça para baixo, para treino de reflexos.

Mais umas: defender bolas andando de bicicleta, em meio a poças enormes de água, ajoelhado num barril e pulando de vagões de trem abandonados.

As táticas foram implementadas pelo preparador de goleiros da equipe, Diego Svery, e um vídeo sobre o assunto foi parar no Twitter da Deportv argenitna.

Muitas pessoas acharam engraçado, enquanto outros torcedores criticaram o preparador por estar expondo os atletas a situações de risco. Posteriormente, ele acabou publicando um texto pedindo desculpas caso tenha havido algum exagero.

Confira: