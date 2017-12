Time cai para a terceira divisão na Espanha e manda todos os jogadores embora

O Universidad Catolica de Murcia (UCAM Murcia), rebaixado para a terceira divisão do Campeonato Espanhol, anunciou nesta terça-feira que não conta com nenhum dos 24 jogadores que fizeram parte do elenco nesta temporada.

Do grupo atual, 16 integrantes têm contrato se encerrando em 30 de junho, e, segundo o clube, não terão os vínculos renovados. Com isso, todos ficarão desempregados até que consigam alguma transferência para outra equipe.

Um jogador tinha contrato até meados de 2018, no entanto, uma cláusula permitia o fim do acordo em caso de rebaixamento para a terceira divisão nesta temporada. O caso é o mesmo de outros dois atletas que renovaram em janeiro, mas que saem por causa da queda.

Além disso, o UCAM Murcia contava com cinco emprestados, que retornarão aos respectivos clubes.

Esta foi a primeira participação da equipe na segunda divisão do Espanhol. Os 'Ucameros' terminaram a competição na 19ª colocação, com 48 pontos, e foram rebaixados junto com os tradicionais Mallorca e Elche, além do lanterna Mirandés