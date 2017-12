Time comemora gol, juiz autoriza reinício e rival marca em contra-ataque

A 2ª Divisão do Campeonato Paraibano teve o pontapé inicial no último sábado, 12. E logo na primeira rodada, na vitória por 2 a 1 do Nacional de Patos sobre o Nacional de Pombal, o torneio já contou uma enorme polêmica envolvendo a arbitragem.

Quando o time de Patos vencia por 1 a 0, o árbitro Diego Roberto marcou um pênalti para o Nacional de Pombal, aos 39 minutos do segundo tempo. A penalidade foi convertida por Manu, que foi seguido por outros diversos companheiros na comemoração próxima ao alambrado.

No entanto, enquanto os atletas do Pombal ainda celebravam o empate, o juiz autorizou o reinício do jogo e o Patos foi para o ataque e marcou o segundo gol, com Jó Boy.

Na segunda-feira, 14, o vice-presidente do Nacional de Pombal, Caio Bezerra, afirmou que irá pedir ao Tribunal de Justiça Desportiva da Paraíba (TJD-PB) a anulação do gol da vitória do Patos.

“Vamos entrar com uma ação junto ao Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Paraibana de Futebol, solicitando a anulação do segundo gol do Nacional de Patos”, declarou Bezerra, em entrevista ao jornal Correio da Paraíba.

Segundo o dirigente, somente três jogadores do Pombal estavam em campo, já que os outro oito estavam comemorando. "Mesmo assim, o árbitro reiniciou a partida, permitindo que o Nacional de Patos marcasse o segundo gol. Nunca se viu isso no futebol. Nosso time não tinha intenção de retardar a partida."

ANÁLISE DO LANCE

Na edição desta segunda do programa "Bem, Amigos!", da emissora SporTV, o ex-árbitro e atual comentarista Arnaldo Cesar Coelho confirmou que o lance foi irregular. Segundo Arnaldo, "o juiz só pode autorizar o reinício de jogo quando os atletas estiverem dentro do campo, mas eles estavam no alambrado".

Ex-árbitro e ex-diretor do departamento de arbitragem da Federação Paraibana de Futebol (FPD), Miguel Félix também confirmou a ilegalidade do gol, e ainda disse que falou bom senso ao árbitro ao apitar o recomeço do jogo.

"A regra recomenda que, após a marcação de um gol, será necessário que os jogadores do outro time estejam no campo de jogo, para o reinicio da partida”, explicou Felix, que atualmente trabalha como comentarista na Rádio Espinharas, de Patos.

EXPLICAÇÃO DA FEDERAÇÃO

Após publicar nota avisando que abriria uma investigação sobre a partida, a FPF anunciou, nesta terça-feira, 15, que afastou, por tempo indeterminado, a equipe de arbitragem do jogo. Sendo assim, o árbitro Diego Roberto, os assistentes Schumacher Martins e Paulo Ricardo e a quarta-árbitra Ruthyana Camila passarão por um processo de reciclagem e não trabalharão mais em 2017.

Segundo o GloboEsporte.com, o presidente da comissão de arbitragem local, José Renato Soares, entendeu que os oficiais descumpriram regras da International Association Football Board, entidade que controla as regulamentações do futebol mundial.