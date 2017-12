Time cria camisa só para jogar com o Barcelona a pedido de emissora de TV

O lanterna do Campeonato Espanhol, o Osasuna, vai estrear um novo unforme, a terceira camisa, contra o Barcelona, por exigência de uma emissora que transmitirá o duelo, na Espanha.

O Osasuna já divulgou, em seu site oficial, imagens da nova camisa, laranja, e que ainda conta com um slogan: "Osasuna nunca se rende". A equipe é soma apenas apenas 18 pontos ganhos, nove atrás do Leganés, 17º colocado e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Ambas as camisas existentes - o uniforme principal, vermelho com detalhes azuis, e o segundo verde com detalhes azuis iriam se confundir com as tradicionais cores do Barcelona, segundo a emissora de TV.

A equipe espera, agora, que a nova camisa dê sorte contra o Barça, que lidera o espanhol com 75 pontos e vem de uma vitória por 3 a 2 sobre o Real Madrid.