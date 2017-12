Time da 3ª divisão faz churrasco após cair com Real Madrid na Copa do Rei

O que poderia ser um dia triste, se tornou de extrema festa para o Fuenlabrada, time da Segunda División B, equivalente ao terceiro nível do futebol espanhol. Tudo isso porque, no chaveamento da fase de 16avos de final da Copa do Rei, o adversário sorteado foi o Real Madrid.

O clube publicou um vídeo em suas redes sociais em que mostra os jogadores assistindo ao sorteio. No momento em que é anunciado o clube merengue, todos comemoram como um gol, pulando, gritando e se abraçando.

A festa não parou por aí. Depois da confirmação do rival, o elenco ainda fez um churrasco para comemorar o chaveamento. "Não é todo dia que você encontra o Real Madrid", publicou o clube na legenda de um vídeo do almoço.

O Fuenla ainda aproveitou para tripudiar nas redes sociais. Primeiro, citaram um tweet do 2010MisterChip, perfil conhecido por estatísticas de futebol, dizendo que, dos últimos dez times da Segunda División B que enfrentaram o Real Madrid, sete conseguiram o acesso na mesma temporada.

Depois, colocaram uma foto zoando brincando com os madridistas: "115 anos de história e nunca ganharam de nós", bricando com o fato de que as duas equipes jamais se enfrentaram.

Fundado em 1975, o clube fica localizado na cidade de Fuenlabrada, na região sul da província de Madri. As maiores conquistas da equipe na história são os títulos em 1992/93 e 2011/12 da Terceira Divisão, equivalente ao quarto nível do futebol espanhol.

Atualmente, a equipe disputa o Grupo 1 da Segunda División B. Até o dia do sorteio, a equipe estava na terceira colocação, com 13 pontos conquistados após seis partidas. O líder da chave é o Celta de Vigo B, com 14 pontos.

Curiosamente, o Fuenlabrada manda seus jogos no Estádio Fernando Torres, local batizado em homenagem ao atacante, que nasceu na região.

A partida de ida contra o Real Madrid será dia 25 de outubro, no Fernando Torres. Já a volta, no Santiago Bernabéu, será em 29 de novembro.