Time da 5ª divisão fica eufórico ao saber que enfrentará Arsenal

Time sensação da Copa da Inglaterra, o Sutton United recebeu com euforia a notícia de que enfrentará o Arsenal nas oitavas de final. Pela primeira vez classificado entre os 16 melhores da competição, o time londrino subiu há um ano da sexta para a quinta divisão do Campeonato Inglês. As informações são das agências Associated Press e Reuters.

O gol que garantiu o feito histórico foi marcado, de pênalti, pelo capitão Jamie Collins, que trabalha como pedreiro e treina com os colegas de equipe duas vezes por semana. De 1 x 0, a vitória derrubou o Leed United, equipe da segunda divisão e que já ganhou a Copa três vezes.

Definidas após sorteio nessa segunda-feira, 30, as partidas contra o Arsenal ocorrerão nos dias 17 e 20 de fevereiro, uma delas marcada para ocorrer no estádio do Sutton, o Gander Green Lane, que tem capacidade para cinco mil espectadores.

"Ter o Arsenal no nosso estádio, na nossa pequena fortaleza, será apenas incrível. Eu acho que metade do time torce para o Arsenal e cerca de três atletas até já jogaram nele", explicou o diretor do clube, Paul Doswell.

Outro destaque da partida está no banco de reservas: o goleiro reserva Wayne Shaw, de 45 anos, chamou a atenção pela idade e o peso acima do padrão. Mesmo com as críticas, o jogador é um dos queridos da torcida, sendo frequentemente escalado para as postagem do clube nas redes sociais.

Veja abaixo imagens da reação da torcida e de Wayne Shaw:

Reaction to Sutton getting Arsenal in the cup pic.twitter.com/pkuw4kaVod — Ben Hunt (@benjhunt) 30 de janeiro de 2017

Once again, we will be hosting the 'Draw with Shaw' at Gander Green Lane tomorrow, with the bar opening at 6pm ahead of the 5th round FA Cup draw which is live on BBC One's 'The One Show' between 7 and 7.30, when we will be represented by ball number 4. ITV News are hoping to come down and film the celebrations from 6pm onwards. Um vídeo publicado por Sutton United FC (@suttonunitedfc) em Jan 29, 2017 às 1:12 PST