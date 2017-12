Time da 5ª divisão fecha patrocínio controverso para jogo contra Arsenal

O pequeno Sutton United não esconde a euforia para a partida em casa contra o Arsenal nesta segunda-feira, 20, pelas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Número 104 do ranking nacional, o clube lançou duas camisas comemorativas para o jogo, ambas trazendo informações de data e local do lado direito, além da imagem dos escudos dos dois times. As informações são da agência Reuters e do jornal The Guardian.

A versão que será vestida pelos jogadores está, contudo, recebendo muitas críticas por trazer o patrocínio do jornal The Sun, que, em 1989, atribuiu ao Liverpool a culpa pelo "Hillsborough desastre", no qual 96 torcedores morreram em uma partida com superlotação. Pela cobertura do incidente, a equipe anunciou na semana passada a proibição da entrada de qualquer representante do jornal em seu estádio.

O Sutton não se pronunciou oficialmente sobre as críticas. Em janeiro, a equipe da quinta divisão recebeu com euforia a notícia de que enfrentaria o Arsenal. "Ter o Arsenal no nosso estádio, na nossa pequena fortaleza, será apenas incrível. Eu acho que metade do time torce para o Arsenal e cerca de três atletas até já jogaram nele", explicou o diretor do clube, Paul Doswell.

Outro destaque da partida estará no banco de reservas: o goleiro reserva Wayne Shaw, de 45 anos, chamou a atenção pela idade e o peso acima do padrão. Mesmo com as críticas, o jogador é um dos queridos da torcida, sendo frequentemente escalado para as postagem do clube nas redes sociais.

Veja abaixo a outra versão da camisa, à venda na loja do clube por 17,99 euros.