Time da MLS realiza sonho de garoto com câncer e o contrata como goleiro

Uma equipe da MLS (Major League Soccer, a primeira divisão do futebol dos Estados Unidos) realizou de forma emocionante o sonho de uma criança que enfrenta um tumor cerebral, na última semana. Derrick Tellez, de 5 anos, foi "contratado" como quarto goleiro da equipe pelo Portland Timbers, treinou com os demais jogadores, deu entrevista coletiva e frequentou os vestiários.

O garoto "assinou" por um jogo e viveu três dias de jogador. O garoto chegou até a fazer o aquecimento com os demais jogadores para o duelo contra o Orlando City, tirou a foto oficial com os companheiros e depois viu o jogo no camarote e aplaudiu muito a vitória de seu time por 3 a 0, no último domingo. Depois, deu autógrafos e ganhou uma homenagem da torcida.

A iniciativa do time norte-americano foi realizada em apoio ao trabalho prestado pela fundação Make-A-Wish, com sede no estado norte-americano do Oregon, que oferece oportunidades a crianças em diversos países.

Pesquisas apontam que, quando uma criança doente tem um sonho realizado, na grandr maioria dos casos (89%)os pais observam um aumento na força emocional. E é justamente esse fator que pode ajudar na melhora do quadro médico.

O pequeno Derrick já passou por três cirurgias na cabeça e, a cada seis meses, faz exames de ressonância magnética para que seja verificada uma possível reincidência do tumor.

Confira o vídeo publicado pela equipe no Twitter mostrando os momentos do pequeno jogador no Timbers: