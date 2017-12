Time de futebol dos Estados Unidos faz paródia de 'Um Maluco no Pedaço'

O seriado "Fresh Prince of Bel-Air", que ficou famoso no Brasil como "Um Maluco no Pedaço" fez grande sucesso entre os jovens, que passavam as tardes ligados no SBT para assistir as aventuras de Will Smith em meio a sua família endinheirada. Já bateu aquela saudade? Pois saiba que o Philadelphia Union, time que disputa a Major League Soccer, reuniu alguns de seus atletas para fazer uma nova versão da abertura do seriado.

Na paródia, o atacante C.J. Sapong faz o papel de Will Smith e até mesmo o brasileiro Fabinho, que atuou pela Ponte Preta, faz uma participação. Assista ao vídeo e veja como ficou hilário: