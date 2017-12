Time de futsal faz homenagem a rival diagnosticado com câncer

Jogadores do clube FC Stolitsa fizeram uma bela homenagem para Dovenir Domingues Neto, astro da seleção brasileira de futsal e jogador do Kairat Almaty, que se recupera da retirada de um tumor no cérebro e aguarda o resultado dos exames após detectar um tumor no pulmão. Os jogadores do Stolitsa se deitaram na quadra e formaram as letras do nome "Neto", em referência ao brasileiro eleito melhor jogador de futsal do mundo pela Fifa em 2012.

A partida, válida pela Copa Eremenko, foi vencida pelo time de Neto, por 4 a 0. Mas independente do resultado, o Stolitsa teve uma atitude de campeão, que emocionou o brasileiro.

"Olha que homenagem linda que fizeram pra mim hoje no jogo da equipe Stolitsa x Kairat (minha equipe). Com muita FÉ em DEUS vou me curar e voltar a fazer o que mais gosto nesse mundo. Já já estarei de volta. DEUS É BOM DEMAIS", agradeceu o jogador em seu Facebook.