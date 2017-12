Time de hooligans causa medo na 4ª divisão de Portugal e vence 11 por W.O.

O Canelas 2010 lidera uma a quarta divisão portuguesa com uma campanha irretocável: 17 partidas, 16 vitórias, um empate, 44 gols feitos e apenas cinco tomados. No entanto um olhar mais atento à tabela revela que as últimas 11 vitórias do clube foram por 3 a 0, todas devido a W.O. de adversários. Doze dos treze rivais do clube na competição preferem pagar uma multa de 750 euros (R$ 2,610) do que enfrentar o Canelas.

O jornal espanhol El País publicou nesta semana uma matéria que explica a recusa dos outros times a jogar contra o líder. O Canelas 2010 é um clube formado por membros e diretores da “Super Dragões”, organizada do FC Porto e, durante as partidas, agridem e ameaçam jogadores, diretores e torcedores rivais. A hostilidade se estende também aos juízes que, amedrontados, também não relatam os abusos nas súmulas. “Como não chega nada nos comitês, ninguém atua”, disse Manuel Gomes, presidente do Grijó, que disputa o mesmo torneio.