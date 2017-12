Time do Bota canta 'Deu Onda' e Magal para celebrar classificação na Libertadores

Os jogadores do Botafogo estão enloquecidos com a classificação do time para a fase de grupos da Libertadores. Após perder para o Olimpia no tempo normal, por 1 a 0, mesmo resultado do jogo em casa na semana anterior, o time se manteve no torneio após o goleiro Gatito Fernández defender três cobranças na decisão por pênaltis. O jogo foi realizado nesssa quarta-feira, 22, no estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Em postagem nas redes sociais, a equipe aparece cantando a música O Meu Sangue Ferve por Você, de Sidney Magal, uma das mais populares nas arquibancadas do Botafogo. Além disso, em outro vídeo, o meia Camilo e o atacante Rodrigo Pimpão interpretam uma versão botafoguense do hit Deu Onda, criada pelo próprio autor da música, MC G15, botafoguense assumido.

"Libertadores me deu onda, Walter Montillo me deu onda, O Camilo na Seleção me deu onda. Vou pro Chile pra te ver, na boa. Minha estrela é você, fazer o quê? Dubai me chama", cantaram.

Para completar, Pimpão ainda tirou uma foto sentado no banco do comandante do avião que levou o time de volta para o Rio. No mesmo voo, Camilo fez mais um vídeo, dessa fez falando "Urru, classificado" no interfone utilizado pelos comissários de bordo.

Veja os registros abaixo:

Libertadores me deu onda !!!!⚫️⚪️ Uma publicação compartilhada por Fernando Camilo (@familiacamilo) em Fev 22, 2017 às 9:00 PST