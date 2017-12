Time do povo? Pesquisa mostra elitização de quem vai à Arena Corinthians

O Corinthians sempre foi conhecido por ser o time mais pupular de São Paulo e, até por isso, a maior parte de sua torcida apresentava uma renda baixa. Isso, porém, podemos dizer que virou lenda, pelo menos se considerarmos o torcedor que frequenta a Arena, em Itaquera.

De acordo com levantamento feito pela Armatore, Market + Science com mais de 12 mil torcedores a pedido do próprio estádio, a maioria dos fãs que acompanha os jogos do Corinthians no local recebe salários entre R$ 3.520 e R$ 8.800, o que corresponde a 31,5% de quem respondeu a pesquisa, que mostra que pouco mais de 20% tem rendimento de até R$ 3.520.

Entre as faixas salariais mais altas, 17,1% disse receber até R$ 13.200, 6,7% até R$ 17.600 e 12% ganha ainda mais do que isso.

No quesito escolaridade, o perfil também parece bastante elitizado, uma vez que mais de 40% dos torcedores afirmaram ter ensino superior completo. Do outro lado da pirâmide, só 1,4% declarou possuir apenas ensino fundamental completo ou incompleto.

O levantamento ainda mostra que as famílias são maioria nas arquibancadas da Arena, com 40,6%, seguido por quem vai ao lado de amigos: 27,2% dos torcedores. A família também lidera o quesito do motivo por torcer pelo time: 31,1%.