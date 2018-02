Time dos EUA terá patrocínio do YouTube na camisa e rede vai exibir jogos

O Los Angeles FC, equipe da cidade homônima, na Califórnia, é uma equipe de futebol dos Estados Unidos que vai disputar o maior campeonato nacional de futebol do país - a MLS, Major League Soccer - pela primeira vez em 2018.

O clube, porém, estreia com inovação: fechou um acordo com o YouTube para que a marca apareça como patrocinadora master do uniforme. A plataforma de vídeos, por sua vez, vai transmitir ao vivo não só os jogos, como também programas antes e depois das partidas, alguns deles exclusivos para a área de Los Angeles.

O acordo foi fechado com a YouTubeTV, serviço que, nos Estados Unidos, por meio de uma assinatura mensal de US$ 35, exibe conteúdos ao vivo, como canais de TV a cabo, não só esportivos.

"Estamos entusiasmados em oferecer aos nossos fãs uma maneira nova e criativa de assistir a todos os jogos do LAFC em um só lugar, uma plataforma digital sem cabo, durante a temporada inaugural", afirmou Ton Penn, presidente do Los Angeles FC.

Veja o vídeo sobre a parceria: