Time espanhol planeja jogo com time mexicano para ajudar vítimas de terremoto

O Villarreal, tradicional time espanhol, ofereceu ao Tigres a possibilidade de disputar um amistoso no Estádio El Madrigal para arrecadar dinheiro para ajudar as vítimas do terremoto que abalou o México nesta semana.

Como o Tigres precisaria viajar para o duelo, o clube espanhol pediu que os dirigentes da equipe mexicana busquem a melhor opção e escolham uma data que seja boa para os dois times. É provável que a partida ocorra em novembro, durante uma grande paralisação do Campeonato Espanhol por causa de datas Fifa.

Representantes do Villarreal confirmaram à Agência Efe que fizeram um primeiro contato com o Tigres. Os dois clubes mantêm uma boa relação e já fizeram vários negócios de transferência de jogadores nos últimos anos.

Dirigentes do Tigres gostaram da ideia, mas ainda estão avaliando como levá-la adiante.