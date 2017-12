Time da Estônia faz gol com 15 segundos de jogo e sem tocar na bola; veja

Você já deve ter visto vários gols contra, mas com certeza nunca viu um como o que ocorreu na vitória por 3 a 1 do Levadia Tallinn sobre o Paide Linnameeskond, pela Copa da Estônia. O Paide Linnameeskond começou a partida administrando o jogo, trocando passes. Mas no sexto toque na bola, um dos jogadores de defesa recuou para o goleiro, que não estava prestando atenção e a bola acabou entrando no cantinho.

O mais curioso do lance é que os anfitriões sequer relaram na bola, mas já tinham aberto o placar com 15 segundos. Depois dessa lambança era de se esperar que o Paide Linnameeskond fosse eliminado. E ainda protagonizaram um dos lances mais bizarros da história do futebol.