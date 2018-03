Time faz vídeo inspirado em 'Game of Thrones' para anunciar Eto'o; veja

O Konyaspor, time turco da primeira divisão (e que não anda lá muito bem na tabela do campeonato do país) anuniciou o acerto com o atacante camaronês Samuel Eto'o em um vídeo caprichado com ares de superprodução, inspirada na série Game of Thrones, da HBO.

"Samuel Nascido da Tormenta da Casa Eto’o, Primeiro do Seu Nome, o que não se queima, Rei dos Atacantes, Quebrador de Correntes, Pai das Águias", legendou a equipe no vídeo, inspirado na abertura da série.

O vídeo mostra os clubes pelos quais o jogador, que continua no futebol turco (ele defendia o Antalyaspor, onde marcou 44 gols em 77 jogos), passou.

Eto'o, que já jogou por Barcelona, Inter de Milão e Chelsea, chegou a ser sondado por Grêmio e Vasco, mas decidiu permanecer na Turquia.

Assista à produção: