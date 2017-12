Time feminino vence campeonato de futebol contra meninos na Espanha

O AEM de Lleida, equipe feminina de futebol da cidade de Lérida, na Espanha, se sagrou campeão da Liga de Segunda, torneio infantil masculino da região.

O time é o único na Catalunha composto unicamente por meninas e que compete numa liga onde os outros times são todos formados por meninos.

Os números também impressionam: o time levou o título do campeonato com quatro rodadas de antecedência, com 19 vitórias em 22 jogos, e ainda é equipe que mais fez gols (93) e a menos vazada (levou apenas 25). A atacante Andrea Gómez é ainda a artilheira do campeonato, com 37 gols.

"O feito de vocês é muito grande, muito maior do que imaginam", disse às meninas o treinador Dani Rodrigo, na comemoração do título, segundo o El País. "As novas gerações de meninas vão se inspirar em vocês".

Ao El País, o treinador ainda ressaltou a importância do campeonato na quebras de tabus sobre o futebol feminino: "Elas jogam futebol, gostam e ganham. Agora já sabemos que uma equipe de meninas pode ganhar de outra de meninos e fazer ainda mais, como aconteceu aqui".