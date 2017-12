Time infantil inglês pode acabar por 'patrocínios inapropriados'

Devido aos patrocinadores, duas categorias infantis de um clube amador na Inglaterra podem estar com os dias contados. Os times sub-8 e sub-10 do Kings Heath Concorde FC, de Birmingham, foram proibidos pela federação local de usarem os uniformes da atual temporada porque estampam as marcas de uma boate e um estúdio de tatuagem, respectivamente.

Sem os patrocinadores, o clube não tem como pagar o custo de 400 libras (R$ 1,631) por cada uniforme. Em entrevista à BBC, Russell Jukes, diretor do time, afirmou que foram feitos contatos com cerca de 50 possíveis patrocinadores, mas apenas o estúdio de tatuagem e a boate responderam. No total, cerca de 30 crianças são atendidas pelas duas categorias. Ao Birmingham Mail, Jukes lembrou que "não há nada que impeça que redes de fast food patrocinem times de futebol". E completou: "Apenas queremos deixar as crianças fora das ruas, fora dos problemas e saudáveis."

Em carta a Jukes, a federação local explicou a medida dizendo que são "produtos e serviços com restrições etárias e, portanto, inapropriadas devido à idade dos jogadores, bem inferior a 18 anos".