Time inglês lança camisa de goleiro que 'confunde os adversários'

Quando a gente acha que já viu de tudo no futebol, vem uma novidade e deixa todos nós de boca aberta. Dessa vez, quem inovou foi o modesto Wycombe Wanderers, clube que disputa a Quarta Divisão do Campeonato Inglês. No lançamento de seu uniforme para a próxima temporada, chamou muito atenção o modelo escolhido para vestir os goleiros, com detalhes para lá de esquisitos.

"Eu queria tentar criar um alvo para atrair os olhos do adversário. Com todas as cores chamativas, você pode até ter noção do perímetro, mas os seus olhos são sempre atraídos para o centro", explicou Barry Richardson, treinador de goleiros da equipe e que admitiu que se inspirou em um caleidoscópio para desenvolver o design do uniforme.

Apesar da camisa não ter ficada das mais atraentes, o goleiro Scott Brown, que vestirá o fardamento durante um ano inteiro, se mostrou feliz com o resultado: "É definitivamente o melhor uniforme que eu já tive. Normalmente a primeira e segunda camisas são idênticas, verdes ou amarelas. Mas essas são totalmente diferentes".

Será que a fera está sendo sincera ou decidiu agradar a galera que fez isso aí?