Time italiano homenageia maiores ídolos do clube em segundo uniforme; entenda

No mesmo dia em que a Nike anunciou os uniformes alternativos de vários equipes grandes da Europa com modelos totalmente iguais, o Bologna, da Itália, inovou com uma camisa para lá de especial, com os nomes dos jogadores que mais atuaram pelo tradicional clube.

100 nomes são destacados, entre eles alguns bem famosos, como o do ex-atacante Giuseppe Signori e do goleiro Gianluca Pagliuca, titular da seleção italiana na Copa de 1994 e que participou da final contra o Brasil.

O uniforme, que estreou no último final de semana, na derrota para o Napoli, foi desenvolvido pela Macron e é na cor branca, com os detalhes nas cores azul e vermelha, as três cores presentes no escudo do Bologna.