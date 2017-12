Time italiano não cai e técnico pedala 1.300 km para cumprir promessa

O técnico do pequeno Crotone, da Itália, fez um verdadeiro "milagre" no Campeonato Italiano e agora vai pedalar 1.300 km de Crotone até Turim para cumprir uma promessa.

Davide Nicola e seus comandados asseguraram a equipe na primeira divisão quando o risco de rebaixamento era iminente, inclusive com uma vitória por 3 a 1 sobre a poderosa Lazio, na última rodada.

Em abril, faltava um abismo de 14 pontos para que a equipe deixasse a zona de rebaixamento e a tabela previa, pela frente, jogos "impossíveis": contra a campeã Juventus, Internazionale de Milão, Milan, Lazio, Torino e Sampdoria. Mesmo assim, o técnico prometeu que a equipe não cairia.

Desde então, passou a dar tudo certo. Nos últimos nove jogos, o Crotone, que segurava a lanterna, conquistou mais pontos do que praticamente todos os times da primeira divisão, inclusive mais do que a Juventus, que levantou a taça.

Ao final da vitória sobre a Lazio - e com a derrota do Empoli, que acabou caindo -, a festa foi enorme no estádio Ezio Scida, casa do FC Crotone, onde o treinador foi ovacionado.

Segundo a ESPN, nesse fim de semana Davide Nicola começará sua jornada que passará por Taranto, Bari, Pescara, Ancona, Livorno, Gênova e Turim, as cidades nas quais atuou como jogador e técnico. Nesta última cidade, recentemente, o filho de Nicola, de 14 anos, morreu atropelado enquanto andava de bicicleta.