Time manda camisas ao lugar errado e joga com uniforme de treino na Libertadores

A equipe do Sport Boys Warnes, da Bolívia, foi obrigada a entrar em campo contra o Godoy Cruz, da Argentina, em jogo válido pelo grupo 6 da Libertadores, na casa do adversário, com uniformes verde-limão de treino.

O motivo foi um enorme erro de lógistica: em vez de despachar as camisas e calções oficiais para a cidade de Mendoza, onde ocorreu o jogo, o clube, não se sabe o porquê, mandou tudo para San Juan, província vizinha na Argentina. O uniforme principal do Sport Boys é azul, e a segunda camisa é branca.

A solução encontrada foi atuar com as camisas levadas para o treino e o aquecimento, o que acabou dando azar à equipe: os bolivianos foram derrotados por 2 a 0.