Time mexicano doará renda de jogo para reconstruir área atingida por terremoto

O América, um dos clubes mais populares do México, informou nesta terça-feira que doará a renda obtida com a venda de ingressos para o clássico contra o Chivas para a reconstrução dos estados atingidos pelo terremoto que abalou o país na última semana.

A partida, a principal do futebol do país, está marcada para o próximo dia 23 de setembro, no Estádio Azteca e é válida pela décima rodada do Torneio Apertura do Campeonato Mexicano.

"O América se une ao esforço de todos os mexicanos e informa que a renda da bilheteria da partida contra o Chivas no Estádio Azteca será doada para apoiar os trabalhos de reconstrução dos estados de Chiapas e Oaxaca, afetados pelo terremoto da última quinta-feira", indicou o clube em comunicado.

Além disso, o América, vice-líder do Apertura, pediu o apoio dos torcedores para se unir à causa e comparecer ao jogo para ajudar as vítimas do terremoto que atingiu magnitude 8,2 na escala Richter.

O tremor, que sacudiu a região central e sul do México, deixou 98 mortos nos estados de Oaxaca, Chiapas e Tabasco.