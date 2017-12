Time norte-americano vence dois jogos seguidos só com gols contra

O DC United (abreviatura de District of Columbia United), equipe norte-americana de futebol da cidade de Washington DC, capital do país, venceu dois jogos e conquistou seis pontos sem marcar nenhum gol.

Foram os adversários que se encarregaram de marcar duas vezes contra, uma em cada jogo, assegurando duas vitórias consecutivas do DC por 1 a 0 e sem qualquer esforço. As vitórias valeram pela MLS (Major League Soccer, a MLS, o maior campeonato dos Estados Unidos).

Na primeira partida, no fim de semana, contra o Colorado Rapids, fora de casa, o autor do gol foi o zagueiro Watts. Nesta quinta-feira, em casa, quem marcou foi Parkhurst, do Atlanta United, no jogo em casa, no Robert F. Kennedy Memorial Stadium.

Apesar da "sorte" o DC United amarga a lanterna da Conferência do Leste da MLS, com 25 pontos conquistados. O líder, Toronto, soma 53 pontos.