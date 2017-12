Time para e socorre vítimas de acidente, chega atrasado e perde por 7 a 0

Tudo aconteceu com a equipe do Fuensport de Teruel (cidade espanhola, a 210 km de Madri), quando a equipe seguia, por estrada, para a partida contra o Casetas, pela Liga Regional. Ao se deparar com um carro capotado na rodovia (e com uma das vítimas do acidente lançada para fora do veículo), os jogadores resolveram parar para ajudar, até a chegada do resgate. Depois de 45 minutos, o socorro chegou, e o time pôde seguir viagem. Chegaram faltando só 10 minutos para o apito inicial - e acabaram tomando uma goleada por 7 a 0.

A história foi publicada pelo jornal espanhol El Periodico. Como não tiveram tempo para se aquecer - e enfrentando pressões dos adversários e do trio de arbitragem, informados do acidente de trânsito, para trocarem de roupa dentro do ônibus, o que foi negado pelos jogadores - o Fuensport acabou entrando em campo com o psicológico abalado. Os árbitros ameaçaram até mesmo suspender o jogo.

O resultado foi um passeio da equipe adversária, no Estádio Pinilla: sete gols contra e nenhum a favor.

“Fizemos o que qualquer um teria feito, sem pensar que teríamos uma partida. Quando o ônibus parou, uns foram parar o trânsito, outros foram ajudar os feridos em um carro e os demais no outro veículo”, disse o técnico da equipe, Dani González, ao jornal.