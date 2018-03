Time perde uniforme e joga com camisa 'emprestada' de outra equipe

O campeonato peruano viveu um momento para lá de inusitado no último fim de semana: um dos times "esqueceu" de levar o uniforme para a partida e teve de usar um emprestado. Aconteceu com o Sport Rosário, da pequena cidade de Huaraz, que teve de usar as cores do Juan Aurich para poder disputar o jogo contra o Comerciantes Unidos, fora de casa.

+ Torcedor ofende repórter do SporTV e é expulso da semifinal do Gaúcho

+ Palmeiras tem 'garantia' do Esporte Interativo caso não feche com a Globo

+ Clube recebe ajuda de rivais depois de ter material de jogo roubado

Toda a confusão aconteceu porque houve um problema no transporte das camisas, shorts e meiões do Rosário, que não chegaram ao estádio. Então, a equipe entrou em campo com o uniforme branco do Juan Aurich, deixando de lado o tradicional amarelo e azul.

Apesar do transtorno, não houve problemas no desempenho da equipe. Em campo, o time visitante venceu por 4 a 2 os donos de casa. Após oito rodadas, o Sport Rosário tenta se classificar para as finais do campeonato no Grupo A, na quarta posição, seguido de perto pelo Comerciantes Unidos, em quinto.