Time pernambucano não liberará jogador à seleção brasileira

Logo depois da convocação de Tite para dois amistosos ainda em 2017, contra Japão e Inglaterra, um clube brasileiro anunciou que não liberará seus jogadores à seleção brasileira.

"Como forma de punição pela campanha vitoriosa, não liberamos nossos jogadores para a seleção brasileira", publicou a diretoria do Ibis, o pior time do mundo, em sua conta oficial no Twitter.

NOTA OFICIAL: Como forma de punição pela campanha vitoriosa, não liberamos nossos jogadores para a Seleção Brasileira. Att, Diretoria. — Íbis Sport Club (@ibismania) 20 de outubro de 2017

Recentemente, o time pernambucano ficou a ficar sete partidas seguidas sem perder, batendo um recorde na história do clube. Logo depois, no entanto, a equipe foi derrotada e, conforme publicado pelo jornal local AquiPE, "tudo voltou ao normal".

Nos próximos dias 10 e 14 de novembro, a seleção brasileira se reunirá para dois amistosos na Europa. Na primeira data, a equipe enfrentará o Japão, em Lille, na França; quatro dias depois, jogadrá contra a Inglaterra, em Wembley.

TUDO NORMAL: ÍBIS, FINALMENTE, PERDEU NADA NORMAL: SPORT SEGUE SEM VENCER EM CASA Esta é a capa do AquiPE desta segunda-feira, 16/10/2017 pic.twitter.com/1Ur2HnZSgx — Aqui PE (@jornalaquipe) 16 de outubro de 2017

PS.: Se por acaso não entendeu nada, recomendamos que leia esta nota com ironia.