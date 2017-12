Time português aproveita comemoração de gol anulado para abrir o placar

Os times B do Braga e Sporting se enfrentaram neste sábado, pela 21ª rodada da Liga 2 portuguesa. O Braga B venceu o jogo por 2 a 1, mas os torcedores dos leões contestaram o resultado por conta de um lance polêmico no início da partida. Aos 13 minutos de jogo, o Sporting marcou, mas o árbitro Miguel Libório invalidou o gol de Pedro Delgado. Enquanto a equipe comemorava o gol anulado, o time do Braga saiu jogando e abriu o placar em um ataque fulminante. Os jogadores do Sporting reclamaram com o juiz, mas o gol foi validado.

Para piorar a situação, no início da segunda etapa, o Sporting B ficou com um a menos, após a expulsão Ivanildo Fernandes. Ainda assim, a equipa leonina conseguir empatar o jogo, mas levou o segundo gol no finalzinho do jogo. A seis jogos consecutivo sem vencer, o Sporting B, se encontra no 13.º lugar da classificação, com 25 pontos. O Braga B chegou a quarta vitória consecutiva, ocupando o 7.º lugar, com 30 pontos.