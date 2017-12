Times espanhóis doam camisas autografadas por astros para museu da Chape

A tragédia com o avião da Chapecoense continua comovendo todo o mundo. Depois de muitas doações e homenagens de clubes e personalidades das mais diferentes áreas para a equipe catarinense, que perdeu grande parte de seu elenco com o acidente em Medellín, o jornal Marca, da Espanha, também queria ajudar. Para isso, se organizou com todos os clubes que disputam o Campeonato Espanhol e recolheu camisas autografadas de todos os jogadores dos 20 times para doar para a Chapecoense.

A "encomenda" direta da Espanha chegou até a Chapecoense nesta quarta-feira. Entre as homenagens para o clube, destaque para a mensagem de Neymar na camisa do Barcelona, dizendo "Vamo Vamo Chape!!! Aqui deixamos nosso apoio... Força!". Segundo a assessoria de imprensa da Chapecoense, as camisas serão guardadas em um memorial do clube que está sendo criado para jamais esquecer seus "campeões".