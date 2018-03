Times franceses publicam mensagens de apoio ao PSG contra Real Madrid

Vários clubes da Ligue 1 e 2 da França, equivalentes às séries A e B do Brasil, publicaram mensagens em suas redes sociais apoiando o Paris Saint-Germain na partida contra o Real Madrid, válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, nesta terça-feira, 6.

+ Neymar posta vídeo em apoio ao PSG e exalta força da torcida

+ Real Madrid reclama de 'clima de Libertadores' antes de jogo com o PSG

+ Fiorentina e Cagliari aposentam camisa 13 após morte de Astori

Equipes como Olympique Lyonnais, Troyes, Guingamp, Dijon, Caen e Valenciennes manifestaram seu apoio aos franceses. As mensagens diziam que os franceses contavam com o PSG para representá-los internacionalmente e que "nesta noite, todo o futebol francês estava com o PSG". Acompanhe a repercussão:

Allez ce soir soyons tous français allez le PSG — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 6 de março de 2018

"Vamos lá, nesta noite somos franceses. Vai PSG!", escreveu o dono do Olympique Lyonnais, em mensagem compartilhada pelo Twitter da equipe.

"Boa partida ao PSG! Nós contamos com vocês para representar dignamente a França."

"Todo o futebol francês apoia o PSG nesta noite! #Juntosvamosconseguir", escreveu o Valenciennes FC.

"Boa sorte, irmãos franceses. Apenas para a Champions League, para a Copa da França, será outra partida", brincou o Caen, que enfrenta o PSG pela semifinal do torneio em abril.

"Boa sorte, PSG! #Juntosvamosconseguir", escreveu o Guingamp.