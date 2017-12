O Manchester United está em conversas para fechar um acordo de patrocínio com uma empresa de um ramo até então pouco explorado pelos times de futebol. De acordo com o jornal Daily Mail, o clube inglês deverá assinar um contrato com o Tinder, principal aplicativo de relacionamentos no mundo.

Ao todo, o serviço conta com 50 milhões de usuários em todo o mundo e contabiliza cerca de 1 bilhão de avaliações de pretendentes por dia.

A partir da temporada 2017/18, os times da Premier League estarão autorizados pela organização do campeonato a fecharem acordos de patrocínio para a manga esquerda dos uniformes, já que o lado direito ficará reservado para o logo do torneio.

Segundo a publicação inglesa, este novo espaço na camisa estaria sendo avaliado em pelo menos 20% do valor pago pelos patrocinadores principais. Sendo assim, o Tinder deverá desembolsar 12 milhões de libras (R$ 49,54 milhões) por ano pela manga do United. O patrocinador master do clube é a Chevrolet, que paga 50 milhões de libras (R$ 206,44 milhões) por temporada.

Esta pode ser a primeira vez que o Tinder aparecerá como patrocinador em um uniforme, no entanto, não é o primeiro investimento da empresa no futebol. Em maio, o aplicativo já havia fechado parceria com o Napoli e até havia criado um perfil para o jogador polonês Arkadiusz Milik.