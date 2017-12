Abalado com o acidente envolvendo o avião da delegação da Chapecoense, o treinador da seleção brasileira Tite resolveu cancelar voo à Europa, onde assistiria partida entre Barcelona e Real Madrid, no sábado, às 13h, no Camp Nou. A ideia era observar jogadores para o time canarinho.

O treinador confirmou presença no velório coletivo que deve ocorrer nesta sexta, após a liberação dos corpos na Colômbia. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, também estará presente.