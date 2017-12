Tite é o único brasileiro entre os melhores técnicos do mundo em 2016

Nesta terça-feira, a Federação Internacional de História e Estatística de Futebol (IFFHS, na sigla em inglês) divulgou o ranking com os melhores técnicos de seleções e de clubes 2016. O único brasileiro entre ambas as listas é Tite, na oitava colocação entre os times nacionais. Após deixar o Corinthians no meio do ano, ele assumiu o cargo na seleção brasileira e, desde então, conseguiu seis vitórias em seis jogos.

O líder entre os treinadores de seleções é o português Fernando Santos, que comandou seu país na campanha do primeiro título da Eurocopa. Na segunda posição está o sueco Lars Lagerbeck, um dos dois treinadores que lideraram a Islândia na histórica e surpreendente participação torneio Europeu.

Já entre os técnicos de clubes, o primeiro é Diego Simeone, do Atlético de Madrid. Apesar de não conquistar nenhum título no ano, o argentino superou o francês Zinedine Zidane, do Real Madrid, o italiano Claudio Ranieri, do Leicester, e o espanhol Pep Guardiola, que trabalhou no Bayern de Munique e no Manchester City em 2016.

MELHORES TREINADORES DE SELEÇÕES DE 2016

1º - Fernando Santos (Portugal) - 199 pontos

2º - Lars Lagerbeck (Suécia/ técnico da Islândia) - 71 pontos

3º - Joachim Löw (Alemanha) - 62 pontos

4º - Chris Coleman (País de Gales) - 61 pontos

5º - Didier Deshamps (França) - 52 pontos

6º - Antonio Conte (Itália) - 17 pontos

7º - Ante Cacic (Croácia) - 8 pontos

8º - Marc Wilmots (Bélgica) - 3 pontos

8º - Tite (Brasil) - 3 pontos

10º - Bernd Storck (Hungria) - 1 ponto

10º - Ange Postecoglu (Austrália) - 1 ponto

10º - Adam Nawalka (Polônia) - 1 ponto

MELHORES TREINADORES DE CLUBES DE 2016

1º - Diego Simeone (argentino - Atlético de Madrid) - 113 pontos

2º - Zinedine Zidane (francês - Real Madrid) - 108 pontos

3º - Claudio Ranieri (italiano - Leicester) - 86 pontos

4º - Josep Guardiola (espanhol - Bayern de Munique/Manchester City) - 62 pontos

5º - Unai Emery (espanhol - Sevilla/Paris Saint-Germain) - 38 pontos

6º - Luis Enrique (espanhol - Barcelona) - 24 pontos

7º - Jürgen Klopp (alemão - Liverpool) - 16 pontos

8º - Mauricio Pochettino (agentino - Tottenham) - 15 pontos

9º - Massimiliano Allegri (italiano - Juventus) - 6 pontos

10º - Pitso Mosimane (sul-africano - Mamelodi Sundowns) - 5 pontos

11º - Arsène Wenger (francês - Arsenal) - 4 pontos

12º - Leonardo Jardim (português - Monaco) - 3 pontos

12º - Laurent Blanc (francês - Paris Saint-Germain) - 3 pontos